Ogenj jim uničuje živce

Miha Kovač je z ženo Katko eden največjih dobrodelnežev v okraju Mozirje in Šmartno ob Paki. Podjetnik lesarske stroke je bil do gasilcev ter drugih ljudi, ki so potrebovali pomoč, vedno darežlijv.

Pri nekdanjem lastniku Mizarstva Kovač so zublji upepelili veliko plemenitega lesa.

Še tretji hud požar

Tukajšnja občina mu je za dobrodelnost pred več kot desetimi leti podelila občinsko priznanje. Tudi njegovo družino je pred dvema desetletjema načela huda travma ob prvem in kasneje še več manjših požarih v njihovem obsežnem mizarskem podjetju. Dva zares obsežna, povzročena iz tehnoloških razlogov ali napak na električnem sistemu, sta docela uničila del proizvodnih prostorov in strojev že pred leti.

Miha in Katka Kovač sta ob upokojitvi podjetje zaupala sinu Luki Kovaču in njegovi družini, mladi generaciji, ravno v obdobju težke krize v gradbeništvu in lesni industriji. Kmalu je sledil gospodarski zlom v času pred obdobjem koronakrize. Stečaj iz lanskega maja je bil udarec v polno.

Ko je stečajni upravitelj Zoran Masten poskušal ohranjati manjši del proizvodne vrednosti objektov z oddajanjem prostora drugim najemnikom, je v ponedeljek, 29. novembra, nekaj pred 6. uro zjutraj hud požar udaril še v tretje. Zagorelo naj bi ob zagonu tovornega vozila, ko je nastal udar plamenov v skladišču lesa oziroma lesnih sekancev, kjer je bila poleg tovornjaka parkirana še naprava za mletje lesa. Zagorela je vsa skladiščena lesna masa. Ogenj se je v le slabe pol ure razširil na celotno skladišče suhe bio mase in tehničnega lesa ter okrog 60 ali več metrov dolg niz poslovne zgradbe v dveh delih.

V kratkem času je zagorelo kot bakla. Ko so prihiteli gasilci iz bližnjih domačih PGD Mozirje in PGD Paška vas, kmalu zatem pa kar 11 gasilskih enot z 20 vozili iz sosednjih društev, je požar gasilo 80 gasilcev. Ti so predvsem varovali številne sosednje objekte, ki jih je ogrožal razmahnjen ogenj.

400 tisoč evrov naj bi znašala škoda.

Med prvimi je bil na kraju podjetnik iz Ljubije Jani Slemenšek. »V trenutku, ko sem zagledal plamene, sem poklical gasilce in poskušal reševati, a se je požar silovito razširil in že ob prihodu prvih gasilcev požiral skladišče. Že v eni uri je padlo ostrešje, ogenj pa je bilo zaradi velike razsežnosti težko gasiti,« je povedal.

Poveljnik intervencije Stane Weis iz PGD Mozirje je dejal, da je bilo gašenje tako obsežnega požara težavno ter da je bilo nujno zavarovanje drugih objektov, ki so bili ob razširitvi ognja ogroženi. Izvedeli smo, da so bila poslopja podjetja v stečaju zavarovana. Vzrok za požar so istega dne preiskovali kriminalisti, ki bodo podali poročilo, ko bo več znanega. Ocenjena škoda naj bi bila najmanj 400.000 evrov.