V četrtek okoli 9.30 je zagorelo v stanovanjski hiši v Krmelju. Gasilci so požar, ki se je razširil po zunanjem delu stavbe na ostrešje, omejili in pogasili, ogenj pa je uničil ostrešje in bivalni del v prvem nadstropju.Po prvih ugotovitvah kriminalistov, ki so opravili ogled, je do požara prišlo v bližini akumulatorjev in napeljave sončne elektrarne.Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.