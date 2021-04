Ogenj je pustošil pod Šmarno goro (FOTO)

V torkovem večeru so v neposredni bližini policijske akademije v Tacnu in skorajda pod Šmarno goro zatulile gasilske sirene, okolico ob Kajakaški cesti pa so osvetljevali zublji iz velikega hleva, ki so popolnoma požrli streho. »Žalostno, na drugi strani Save smo samo z grozo opazovali, kaj se dogaja,« je po dogodku zapisala bližnja prebivalka Maja, ki je opazovala nočne uničujoče plamene, ki so skozi požgano streho hleva švigali pod nebo. Domačini so še pred prihodom prvih gasilskih enot začeli reševati krave, ki so bile v gospodarskem poslopju velikosti 40 krat 20 metrov: »...