Ogenj ne poneha: policija opozarja prebivalce, trije gasilci poškodovani (FOTO)

Preko noči se je veter nad vasjo Potoče ojačal in iz prejšnjih približno 350 hektarjev se je požar razširil na okoli 500 hektarjev hriba nad naseljem. Glede na razmere je občinska civilna zaščita pripravila vse potrebno za evakuacija krajanov, ki pa ni bila potrebna. Če bo do nje zaradi spremembe stanja požara prišlo, imajo na razpolago namestitve v šoli. Trenutno področje preletavata dva helikopterja slovenske vojske, pričakuje se prihod še tretjega.

Stanje na mestu požara je pod nadzorom gasilcev na terenu. Glede na včeraj videno dobro organizacijo posredovanja je trenutno na delu in v pripravljenosti skoraj celotno gasilsko območje Gorenjske. Med gašenjem so bili poškodovani trije gasilci, vendar noben huje. Ob vsem tem pa obstaja glavno vprašanje brez odgovora, kdaj se bo požar, ki je med drugim uničil tudi osem vikendov, umiril in prenehal groziti naselju Potoče.

Policija sporoča, da je večje žarišče trenutno na območju izletniške točke in pobočja hriba Baba.

»Ogenj je enako kot včeraj razdeljen na levo in desno stran in se še vedno širi. Lokacijsko je požar še vedno nad naseljem, zato stanovanjski objekti trenutno niso ogroženi. Evakuacija prebivalcev ni bila potrebna. Danes je načrtovano ponovno gašenje s helikopterji SV, ki so zelo pomagali že včeraj. Tudi gasilci nadaljujejo gašenje v enakem obsegu kot včeraj. Trije gasilci so se poškodovali. Reševali so jih gorski reševalci z gasilci. Pri dveh gre za lažje poškodbe, pri enem pa se stopnja poškodbe spodnje okončine še ugotavlja. Dostop na območje je zaradi intervencije še naprej prepovedan,« sporoča PU Kranj.

FOTO: Štefan Maric

Malce kasneje so še dodali, da se je na območju gasilske intervencije v Potočah ustvarila velika količina dima, ki se širi tudi proti naselju. Prebivalci naj ne vdihavajo dima, naj zapirajo okna in naj se ne zadržujejo zunaj.

FOTO: Boštjan Fon

Na kraju požara je tudi naš sodelavec FOTO: Boštjan Fon

FOTO: Boštjan Fon