Ogenj goltal premoženje, lastnik močno opečen

Danes ob 6.54 je v naselju Šmaver, občina Trebnje, gorel nadstrešek ob stanovanjski hiši.

Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhtrebnje in Vrhe so pogasili požar, ki je v celoti uničil nadstrešek z drvarnico, shranjena drva, pod nadstreškom parkirani osebni vozili, traktor s prikolico in priključki ter poškodoval balkon, ograjo, del fasade in ostrešje na stanovanjski hiši.

V požaru se je močno opekel lastnik, ki so mu gasilci nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Trebnje. Ti so ga dokončno oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.