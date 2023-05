Ogenj buhtel iz stanovanja, stanovalci so lahko le nemočno gledali reševanje (FOTO+VIDEO)

V torek popoldne je zagorelo v stanovanjskem bloku na Opekarniški cesti v Celju. Zgodilo se je v 3. nadstropju v stanovanju, kjer se je prevrnila goreča sveča, ogenj pa se je razširil po vsem stanovanju. Zoper eno osebo sledi kazenska ovadba za povzročitev splošne nevarnosti, pišejo v poročilu PU Celje.

Gasilci dodajajo, da je stanovanje v celoti uničeno. Iz bloka je bilo evakuiranih deset oseb, tri, ki so se nadihale dima, pa so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in jih prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Celje.