Ogabno, kaj je nekdo odložil v gozdu! Obveščena tudi policija

Nekaj minut pred 19. uro so v gozdu pri Pivoli v občini Hoče - Slivnica našli odloženo odpadno blato, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor in policija, obveščena pa je bila dežurna služba VGP Drava.



Gasilci so ugotovili, da bi se ob padavinah iz blata izcejala snov, podobna gnojevki, in onesnažila vodna zajetja nekaj bližnjih objektov, zato je bila o dogodku obveščena tudi lokalna skupnost.

Komentarji: