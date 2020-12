Odzivi na posilstvo deklic: posiljevalcu obljubljajo ‘darilo‘

V Sloveniji odmeva brutalno posilstvo dveh mladoletnic. Kot smo že poročali, je 19-letni A. L., ki naj bi na zabavi posilil 14-letnico in bil pobudnik skupinskega posilstva druge mladoletnice, posnetke pa celo objavil na spletu, v priporu. Na spletnih omrežjih je sicer A. L. zelo aktiven. Objavljal je posnetke, na katerih igra računalniške igre, pleše in se nastavlja ob pregrešno dragih avtomobilih. Toda prej so ga mnogi občudovali, zdaj pa so njegovi profili na instagramu, tiktoku, snapchatu in youtubu polni sovražnih in grozilnih sporočil, ki mu jih puščajo razburjeni Slovenci in Slovenke. Slišati je tudi, da mu na Dobu pripravljajo posebno dobrodošlico oziroma božično presenečenje.»Od danes zjutraj se vam je bivanje na Povšetovi zakompliciralo,« se glasi ena objava. Nekdo pa je zapisal, da bo karma že naredila svoje. »Žalostno za starše, da so vzgojili takšno pošast,« piše tretji. Veliko pa je tudi takšnih, ki jih ne bi bilo primerno ponavljati. Napovedujejo mu tudi batine, ko in če pride na prostost.Čeprav bi bilo pričakovati, da bodo vsi v en glas obsodili, kar se je zgodilo, ni tako. Najdejo se tudi takšni, ki mu izrekajo podporo. Na spletu naj bi se celo pojavilo gibanje, ki poziva k njegovi izpustitvi.