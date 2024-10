Odvzel prednost in povzročil nesrečo, tri osebe poškodovane

V torek, 29. oktobra, nekaj po 21. uri, se je v križišču Zaloške ceste in Kajuhove ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega vozila in kombija.

Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik osebnega vozila pri zavijanju levo v križišču odvzel prednost vozniku kombija. Pri tem so se oba voznika in potnica v kombiju lažje telesno poškodovali. Policisti vodijo prekrškovni postopek.