PROMETNA NESREČA

Odvzel prednost dvema motoristoma iz Ljubljane, z njima je hudo

Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Jteivans Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Jteivans Getty Images

S. U.
19.08.2025 ob 12:53
S. U.
Čas branja: 1:05 min.

V petek ob 11.49 se je v Sočergi zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami.

»Prometno nesrečo je z osebnim vozilom povzročil 39-letni drž. Nizozemske, ki je v križišču odvzel prednost dvema motoristoma iz Ljubljane, in sicer 40 in 46-letniku. Oba motorista sta se v prometni nesreči hudo telesno poškodovala. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba,« sporočajo s PU Koper.

Pester vikend 

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 236 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 977 klicev. Obravnavali so 30 prometnih nesreč z materialno škodo, 6 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami, 2 prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami in 2 prometni nesreči s smrtnim izidom.

prometna nesreča motorist PU Koper

