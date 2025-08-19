Odvzel prednost dvema motoristoma iz Ljubljane, z njima je hudo

V petek ob 11.49 se je v Sočergi zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami.

»Prometno nesrečo je z osebnim vozilom povzročil 39-letni drž. Nizozemske, ki je v križišču odvzel prednost dvema motoristoma iz Ljubljane, in sicer 40 in 46-letniku. Oba motorista sta se v prometni nesreči hudo telesno poškodovala. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba,« sporočajo s PU Koper.

Pester vikend

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 236 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 977 klicev. Obravnavali so 30 prometnih nesreč z materialno škodo, 6 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami, 2 prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami in 2 prometni nesreči s smrtnim izidom.