Po poročanju o delu na območju Policijske uprave Murska Sobota je pred dnevi izstopala tragična nesreča v bližini Lendave, kjer so »policisti obravnavali padec moškega s češnje s smrtnim izidom. Z ogledom kraja dogodka je bila tuja krivda izključena,« so kratko zapisali možje v modrem. Pozneje smo zadevo preverili in prišli do neuradnih, a zanesljivih podatkov, da se je tragična nezgoda pripetila v naselju Gornja Bistrica, v občini Črenšovci. Dežurni zdravnik iz ekipe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Lendava je žal lahko potrdil le smrt moškega ter odredil sanitarno obdu...