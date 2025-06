Odtujili so ga s pašnika, starega koma štiri mesece

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 6. in 9. junijem posredovali v 228 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 741 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, požiga, lahke telesne poškodbe, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Vlomi in tatvine

V Hrastju pri Mirni Peči je 6. 6. nekdo vlomil v pomožni objekt ob počitniški hiši in odtujil vrtno kosilnico. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.700 evrov škode.

Med 4. 6. in 6. 6. je med Velikimi Brusnicami in Križami neznanec vlomil v klet počitniške hiše in odtujil dve kosilnici, potopno črpalko, visokotlačni čistilnik in ročno orodje. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 5.000 evrov.

V Telčicah na območju Sevnice je med 6. 6. in 7. 6. nekdo vlomil v avtomobil in odtujil denarnico z denarjem bančno kartico s priloženo PIN kodo in dokumenti. Storilec je na bankomatih opravili več dvigov gotovine v znesku 3.000 evrov. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 3.500 evrov.

V Podbočju je v noči na 7. 6. nekdo s pašnika odtujil telička starega štiri mesece. Lastnika je oškodoval za 1.200 evrov.

Na območju Dolža je v noči na 8. 6. neznanec vlomil v prostore prodajalne in odtujil tobačne izdelke in denar. Kriminalisti in policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah je med 27. 5. in 8. 6. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil kovance v vrednosti okoli 20 evrov.

Iz rastlinjaka v Malencah so v noči na 8. 6. neznanci odtujil večjo količino fižola. Okoliščine policisti še preiskujejo.