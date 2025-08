Odtujil več ročnih ur, zlatnine in tablična računalnika, škode za več tisočakov

Neznani storilec je vlomil v stanovanje na območju Maribor - Pobrežje in odtujil več ročnih ur, zlatnine in tablična računalnika, nastala škoda znaša po nestrokovni oceni znaša 7000 evrov.

Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 219 klicev, od tega 97 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: 18 kaznivih dejanj, 13 prometnih nesreč I. kategorije, 3 prometne nesreče II. kategorije, 18 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 8 na javnem kraju in 10 v zasebnem prostoru.