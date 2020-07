Odrinil jo je in začel grabiti z rokami

V četrtek so bili policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin v Zagorju ob Savi. Neznanec je okoli 18. ure pri plačevanju izdelkov stopil za prodajni pult, odrinil prodajalko in iz blagajne vzel nekaj sto evrov gotovine. Po dogodku je zbežal. V dogodku nihče ni bila poškodovan, poroča PU Ljubljana.



Storilec je star okoli 30 let, visok je 180 centimetrov in ima kratke temno rjave lase. Oblečen je bil v črno jopo, spodaj je imel modro trenirko, na nogah pa svetle superge.



Policisti PP Zagorje ob Savi pozivajo vse, ki imajo kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale pri uspešni preiskavi kaznivega dejanja, da o tem obvestijo PP Zagorje ob Savi na 03 568 3400 ali se zglasijo osebno (lahko pa tudi pokličejo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200).