Odrejena mu je bila karantena, našli pa so ga hudo poškodovanega na stopnicah

Včeraj popoldne so policijo iz UKC Maribor obvestili, da so sprejeli v oskrbo hudo poškodovanega 54-letnika. Policisti so ugotovili, da je ta že dan prej popival v stanovanjski hiši v okolici Lenarta, kjer mu je bila odrejena karantena. Ponoči je zaradi opitosti padel po stopnicah in se hudo poškodoval. Na stopnicah ga je našel njegov 33-letni sostanovalec, ki je na istem naslovu prav tako v karanteni, in ga kar pustil tam ležati.



Okoli 11. ure naslednjega dne je 33-letnik ugotovil, da sostanovalec še vedno leži na stopnicah, in je poklical reševalce. Policisti zadevo še preverjajo, kaže pa, da je 54-letnik res sam padel po stopnicah.



Po zaključku kriminalistične preiskave bodo policisti pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu posredovali ugotovitve v skladu z določili zakona o kazenskem postopku.