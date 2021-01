Odprla se je zemlja, vzela jim je dom (FOTO)

Natanko prvega julija letos smo bili v naselju Lahomno pri Laškem priča nenavadnemu prizoru. Tik ob stanovanjski hiši družine Krivonog je namreč v zgodnjih jutranjih urah zazijala velika luknja, ki je spodkopala cesto, posledično so v hiši nastale za pest velike razpoke.»Delavci laške Komunale so z vozilom pobirali odpadke, ko se je cesta nenadoma pogreznila. In srečo so imeli, da vozilo ni zgrmelo v nekaj metrov široko in dva do tri metre globoko luknjo,« nam je pretresena opisovala Karmen Krivonog, ki je do takrat živela v hiši, ki sta jo zgradila že njen stari oče in stara mama, s svojim očetom Lenartom in stricem ...