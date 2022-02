Odprite denarnico in preverite, ali ste bili žrtev goljufov

Jeseniški kriminalisti preverjajo sum goljufije pri plačevanju s kovanci. PU Kranj poroča: »Do sedaj gre za uporabo tajskega kovanca za 10 bahtov in španski žeton. Oba sta podobna evrskemu kovancu za dva evra. Bakreni del je obkrožen z nikljem, prav tako pa je enaka tudi njuna velikost. Obstajajo tudi drugi podobni kovanci.« Policija trgovce poziva k previdnosti pri sprejemanju kovancev in prijavi morebitne uporabe na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Policija opozarja, da gre za goljufijo – če kdo zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti. Če je z goljufijo povzročena majhna premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.