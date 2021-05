Odpeljali pijanega pacienta

Brežiške policiste so v noči na soboto dvakrat klicali v SB Brežice zaradi pijanega pacienta, ki je razgrajal in ob nudenju zdravniške pomoči odrival in žalil zdravstveno osebje, so sporočili iz PU Novo mesto.



Ob prvem prihodu je lepa beseda našla lepo mesto in pacient se je pomiril, zato so ga policisti samo opozorili. Po njihovem odhodu pa z vpitjem zbudil ves oddelek, zato so ga vklenili in odpeljali na počitek na policijsko postajo. Dobil bo še dva plačilna naloga: zaradi kršitve javnega reda in miru ter neupoštevanja policistovega ukaza.

