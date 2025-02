Odlomil se je del drevesa in padel na delavca, ta je končal v bolnišnici

V torek dopoldan so policiste z Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obvestili o delovni nesreči v gozdu v okolici naselja Lokve, kjer so delavci gospodarske družbe izvajali sečnjo lesa in pripravo terena za vzpostavitev vlečnice za spravilo lesa.

»Ugotovljeno je bilo, da je 55-letni delavec odžagal drevo, to se je pri padcu naslonilo na sosednje drevo, pri tem pa se je vrhnji del odlomil in padel na omenjenega delavca. Drugi delavci na kraju dogodka so poškodovancu nudili prvo pomoč in obvestili reševalce. Vsi delavci na kraju, vključno s poškodovanim, so bili ustrezno opremljeni z zaščitno opremo,« so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Reševalci so ranjenega delavca oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Po prvih podatkih je utrpel poškodbo glave in leve roke.

O nezgodi je policija poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici in delovno inšpekcijsko službo, policisti pa so tujo krivdo izključili.