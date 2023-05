Zgodilo se je v noči na 4. september 2022 v Mestnem parku, le nekaj deset metrov od sedeža mariborskih policistov. Ura je bila okrog enih. Policista sta patruljirala po parku in slišala vpitje dekleta, ki se je zvijalo v neznosnih bolečinah. Bila je to 20-letna Mariborčanka, ki so jo odpeljali v bolnišnico, od koder so bila prva poročila, da je zelo težko ranjena in da se borijo za njeno življenje. Imela je odsekan palec, večkrat je bila zabodena, močno je bila porezana po obrazu (sprva je bil govor celo o neprepoznavnosti). Dekle je k sreči preživelo, storilec pa bo 1. junija moral na zatožn...