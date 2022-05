Odkrili so ga na slovenski meji: poglejte, kaj je storil

Po pisanju tujih medijev se je 33 letni moški sporekel s še nekaj ljudmi v Münchnu in spor je eskaliral. Med nasilnim prepirom je moški iz BiH z nožem zabodel 33-letnika, za katerega policija ni navedla, od kod prihaja. Ranjeni 33-letnik je zadobil nekaj vbodov v zgornjem delu telesa in so ga nemudoma operirali, tako da je izven smrtne nevarnosti.

Kmalu po napadu so identificirali napadalca in gre za 29-letnega moškega iz BiH. Dan pozneje so ga na slovenskem mejnem prehodu Obrežje ustavili slovenski policisti in se zdaj nahaja v zaporu v Ljubljani. Motiv nasilnega dejanja policija še vedno preiskuje.