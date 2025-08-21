BREZOVICA

Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode

Prav tako je bilo vlomljeno v prodajalno.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Hanza Medija
Simbolična fotografija. FOTO: Hanza Medija

N. P.
21.08.2025 ob 09:47
N. P.
V četrtek zgodaj zjutraj, nekaj pred 2. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o eksploziji na območju Brezovice. Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat nameščen na eni izmed prodajaln. Prav tako je bilo vlomljeno v prodajalno.

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

