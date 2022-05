Devet let je že minilo od dneva, ko se je na južni ljubljanski obvoznici v kombiju, ki ga je šofiral Bojan Zelnik, poleg njega pa sedel Saša Sili, odvijala prava drama. Spor zaradi nevrnjenih 50 evrov se je 4. aprila 2013, okoli treh popoldne, sredi največje prometne konice, končal z odgriznjenim vršičkom kazalca Silijeve leve roke. »Bila sva sodelavca, in ko sva se odpeljala z ljubljanske tržnice, sem mu rekel, da mi je dolžan 50 evrov, saj me je najel, da mu pokažem teren, kjer bo dostavljal pošto,« je ljubljanskemu okrožnemu sodniku Bernardu Tajnšku podrobneje pojasnjeval Sili. ...