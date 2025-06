Čeprav sta od sodbe koprskega višjega sodišča, ki mu je pravnomočno prisodilo leto dni zapora, minili že več kot dve leti in je bil že zdavnaj poklican na prestajanje kazni, hrvaški oderuh Franjo Keleminović še vedno ni prestopil praga slovenskega zapora. Temu se upira z vsemi možnimi pravnimi prijemi, toda počasi mu bo tudi teh zmanjkalo in ne bo mu preostalo drugega, kot da si nadene jetniško opravo. 300 evrov so bili vredni zvarki. 69-letni samooklicani zdravilec je bil obsojen zato, ker je od umirajoče Ajdovke Ave Curk izpulil 22 tisoč evrov. Na novogoriški okrožni sodniji so mu sicer so...