Oderuške obresti so jo spravile v grob

»Moja žena si je od Borisa Bardutzkyja in Zorana Milosavljeviča izposodila najprej 5000 evrov, pozneje pa še 12.600. Posojilni pogodbi sta bili tudi notarsko overjeni. Za tretji izposojeni znesek, 8300 evrov, pa sploh nisem vedel. Žal je žena umrla, po mojem so jo v grob spravili prav vračila in obresti, ki sta jih posojilodajalca terjala. Šele po njeni smrti so mi namreč sosedje in starejša hčerka ter tast mlajše hčerke omenili, da so ji vsi dajali po tisoč evrov, da je lahko vračala dolg. Sam sem ženi povsem zaupal, a očitno marsičesa nisem vedel. Šele po smrti sem začel odpirati omare...