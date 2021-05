Od žalosti za ubitim bratom se mu je ustavilo srce

Minuli torek se je ustavilo srce 39-letnega Ševka Kalačevića, polbrata umorjenega izolskega ribiča Nedžada Nurkase. V stanovanju, kjer je živel z družino, se je, potem ko je nekaj tednov preživel v bolnišnici, zrušil na tla in izdihnil na rokah svoje partnerice, matere njunih dveh mladoletnih otrok Damijane Slovša. Nečko in Ševko FOTO: Osebni arhiv »Od bratovega umora je šlo z njim samo še navzdol,« nam je v solzah povedala Damijana, prepričana, da mu je zaradi načina, kako je umrl Nečko, in ker njegovega storilca policisti niso našli, počilo srce: »Nikoli prej ni bil bolan, ...