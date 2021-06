Od vas zahtevajo denar? To morate storiti

Splet ponuja številne možnosti, a tudi pasti. Na uporabnike na vsakem koraku prežijo nepridipravi. Številni so danes v svoje poštne nabiralnike prejeli izsiljevalsko sporočilo, s katerim od žrtev zahtevajo 1.100 evrov.V sporočilu, ki se začne z besedami »to je vaše zadnje opozorilo«, neznanec trdi, da je vaš računalnik okužil s trojanskim virusom ter vas posnel med gledanjem pornografskih filmov, za izbris pa želi 1.100 evrov, sicer bo vaš video pokazal vsem in tako za vedno uničil vaše dobro ime.Spletno mesto za računalnike in medmrežje Varni na internetu ob tem opozarja, da gre za prevaro, ki jo poznamo pod imenom »fake sextortion«. Če ste med prejemniki sporočila, vam svetujejo, da ga obravnavate kot ostalo vsiljeno pošto in ga izbrišite. Prijave vam ni potrebno pošiljati, še dodajajo.