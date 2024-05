Od stanovanjske hiše ni ostalo veliko (FOTO)

Neurje, ki je v noči med torkom in sredo divjalo tudi na severovzhodu države, je povzročil kar nekaj nevšečnosti. Veliko posredovanj so imeli gasilci, ki so morali gasiti požare, ki so jih večinoma zanetile strele.

FOTO: PGD Ljutomer

Tako je okoli pol treh zjutraj v kraju Kuršinci, v občini Ljutomer, zagorela stanovanjska hiša. Požar je zajel ostrešje in notranjost hiše.

FOTO: PGD Ljutomer

Posredovali so gasilci PGD Mala Nedelja, PGD Ljutomer, PGD Precetinci in PGD Radoslavci, ki so požar pogasili in pregledali objekt s termovizijsko kamero.

Kljub hitremu posredovanju gasilcev pa je hiša močno uničena in najbrž ni več za bivanje.