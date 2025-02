Od osnovnošolca izsilila 70 tisočakov

Sploh še niso potihnili odzivi po odmevnem primeru izsiljevanja v štajerski prestolnici, v katerem so policisti in kriminalisti po končani preiskavi 13. februarja nataknili lisice na roke trem pridaničem, menda Romom, ki so od 25-letnika izterjali 10 tisoč evrov denarja kot namišljenega dolga, imajo na Policijski upravi (PU) Maribor na mizi nov primer suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Na dveh naslovih v Mariboru, pri 20-letniku je bilo to po naših podatkih na eni od hišnih številk na Žolgarjevi ulici, so dežurni policijski preiskovalci opravili hišni preiskavi. Foto: Andrej Peteli...