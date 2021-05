Od osebnega avtomobila ni ostalo veliko (FOTO)

Včeraj ob 7.42 je v ulici Na gmajno v Rogozi v občini Hoče - Slivnica zagorelo v motornem delu osebnega vozila. Posredovali so gasilci iz JZ Gasilska brigada Maribor in PGD Rogoza in požar hitro lokalizirali in pogasili. Kljub temu je motor vozila povsem uničen, pa tudi sicer od avtomobila ni ostalo veliko.

