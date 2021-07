Od naivnega Bežigrajčana je dobila kozarec vode, vzela pa še nekaj več

Zlikovci nenehno prežijo na žrtve, pri tem pa uporabljajo že preizkušene tehnike, na katere nas praktično vsak dan opozarja katera od policijskih uprav. To je na lastni koži izkoristil Bežigrajčan, ki se mu je pred vrata stanovanja naslikala neznanka. Kot je povedal policistom, je ponujala razne kreme. Med pogovorom ga je prosila za kozarec vode, on pa ji je ugodil. A njena usta očitno niso bila pretirano suha, saj si je v času njegove odsotnosti drznila vstopiti v stanovanje in s hodnika ukrasti njegovo denarnico. Naivnežu je povzročila nekaj več kot sto evrov materialne škode. Policija zadevo še preiskuje



Vsekakor vam svetujemo pozornost, če se vam na domu pojavijo neznanci. Konkretna tatica je stara 30 do 40 let, visoka od 160 do 165 centimetrov, močnejše postave in temnih las, ki ji segajo do ramen.

