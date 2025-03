Od mladoletnika izterjala 62 tisočakov: staršem pobral prihranke za novo hišo

V Mariboru so prejšnji teden potekale hišne preiskave v povezavi s sumom izsiljevanja, ki sta ga osumljeni osebi tujega državljanstva s stalnim oziroma začasnim prebivališčem na območju Maribora. Po ugotovitvah kriminalistov sta izsiljevali dva mladoletnika in od enega z grožnjami izterjali najmanj 62.000 evrov. Polnoletni osumljenec je v priporu.

Drugi osumljenec je mladoleten in zato na prostosti. »Odvzem prostosti je eden izmed hujših posegov v človekove pravice, tako da ga uporabimo le v nujnih primerih, ko je to neizogibno,« je v današnji izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Maribor Stanko Vidovič.

Kriminalisti so pri omenjenih dveh osebah izvedli hišne preiskave zasebnih prostorov in osebne preiskave na območju PU Maribor, na območju policijske uprave Celje pa še preiskave osebnega vozila.

Resne grožnje in huda stiska

»Ugotovili smo, da sta od začetka leta od mladoletne osebe z resnimi grožnjami izterjala večje zneske gotovine zaradi izmišljenega dolga in si tako pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 62.000 evrov. Pri tem sta pri mladoletnem oškodovancu z resnimi grožnjami povzročila strah in hudo stisko. Prav tako sta ista osumljenca osumljena še najmanj enega kaznivega dejanja izsiljevanja, storjenega v sostorilstvu v letošnjem letu, ki pa je ostalo pri poskusu. Tudi v tem primeru je bila žrtev kaznivega dejanja mladoletna oseba,« je povedal Vidovič.

Polnoletnemu osumljenemu so v četrtek odvzeli prostost, v petek pa so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor. Osumljen je kaznivega dejanja izsiljevanja, za kar je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Tudi mladoletnik je kazensko odgovoren, vendar so postopki in sankcije drugačni kot pri polnoletniku.

Denarja med hišnimi preiskavami niso našli

Osumljenca in žrtvi so se po ugotovitvah kriminalistov predhodno poznali. Otrok, ki je bil žrtev izsiljevanja, je denar, ki ga je izročil, vzel doma, policisti pa ga med hišnimi preiskavami pri osumljencih niso našli. Po poročanju časnika Večer prejšnji teden je deček izsiljevalcema nosil prihranke staršev, ki so bili namenjeni nakupu oz. gradnji hiše.

»Izsiljevanje oseb za denar ali druge dobrine ali usluge je resen pojav, ki vzbuja skrb in s katerim se je včasih težko spopadati že starejšim, otroci pa so zaradi svoje mladosti v še posebno ranljivem položaju,« je opozoril Vidovič. »Situacije, v katerih je otrok žrtev izsiljevanja, od vseh odraslih terjajo hitro, premišljeno, učinkovito in strokovno odzivanje z namenom zaščite otrok pred nadaljnjim izsiljevanjem,« je dodal.

Pogovarjajte se z otroki

Otroci so lahko žrtve različnih oblik izsiljevanja. V tem primeru je šlo za fizično izsiljevanje, vse več pa je spletnega izsiljevanja. »Z otroki se je treba odprto pogovarjati, jih vzgojiti za samozaščito in asertivnost v odnosih, obenem pa jih opremiti z informacijami o tem, kdaj in kako lahko poiščejo pomoč,« je pojasnil Vidovič. »Prav tako moramo otroke naučiti postavljanja meja tako v realnem kot spletnem okolju,« je poudaril.

V primerih izsiljevanja na spletu svetuje staršem, da naredijo čim več posnetkov zaslona. Izsiljevalca naj ne blokirajo, a prekinejo komunikacijo z njim, morebitne posnetke in pogovor pa začnejo brisati šele po prijavi policiji oziroma po navodilih policistov.