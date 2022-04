Od danes spremembe pokojninskega zakona, višji tudi znesek socialne pomoči

Po pokojninski noveli, ki se je začela uporabljati danes, lahko oče v primeru, da se mati še ni upokojila, v dogovoru z njo uveljavlja dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke. Novela tudi širi krog upravičencev do višje odmere pravic. Prav tako danes se začne uporabljati nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je 421,89 evra.

Oče lahko v skladu s pokojninsko novelo v primeru, da se mati še ni upokojila, v dogovoru z njo uveljavlja dodatni odmerni odstotek pri izračunu pokojninske osnove zaradi skrbi za otroke kljub temu, da ni prejemal nadomestila zaradi starševstva.

Prav tako lahko oče uveljavlja dodatni odmerni odstotek pri izračunu pokojninske osnove v primeru, če je mati umrla še pred upokojitvijo.

Usklajevanje invalidnin za telesno okvaro

Nadalje novela od 1. januarja letos ureja usklajevanje invalidnin za telesno okvaro v skladu z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, pri prejemnikih sorazmernega dela pokojnine po mednarodnih pogodbah pa tudi odmero invalidnin v sorazmernem delu. Poleg tega ureja neizplačevanje invalidnin v času bivanja v tujini, razen v primeru, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Potem ko je ena od pokojninskih novel že izenačila pravice t. i. drugih oz. individualnih kmetov in t. i. združenih kmetov, zavarovanih po pokojninskem zakonu iz leta 1983, ki so plačevali prispevke od enako visokih zavarovalnih osnov, tokratna širi to izenačitev.

Vdovska oziroma družinska pokojnina

Izenačitev po novem zajema tudi osnovo za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine po individualnem kmetu, umrlem pred izenačenjem pravic individualnih in združenih kmetov. A prejemnik vdovske oziroma družinske pokojnine bo moral vložiti zahtevo za novo odmero.

Nadalje bodo do nove odmere vdovske oz. družinske pokojnine in invalidskega nadomestila upravičeni tisti, ki jim je bila ta pokojnina oz. nadomestilo priznano pred 1. majem lani, a bi jim bila pravica v skladu s pokojninsko novelo z začetkom uporabe 1. maja lani odmerjena v višjem znesku.

Novosti pri invalidski pokojnini

Omenjena novela je namreč določila novi višini najnižje in zagotovljene pokojnine ter uzakonila nov institut najnižjega zneska invalidske pokojnine. Preračun teh pravic bo opravljen po uradni dolžnosti v šestih mesecih od danes do 1. oktobra.

Novost, ki jo prinaša novela, ki se začenja uporabljati danes, se nanaša še na znesek najnižje pokojnine. Ta bo po novem pripadal tako kmetom, ki bodo pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini od predpisane pokojninske dobe brez dokupa za starostno upokojitev pri najnižji starosti, kot tudi že upokojenim kmetom, ki izpolnjujejo oba navedena pogoja.

Upokojenci bodo morali za novo odmero vložiti zahtevo

Ta znesek najnižje pokojnine je določen v enaki višini kot najnižji znesek invalidske pokojnine in po februarski redni uskladitvi od 1. januarja znaša 410 evrov. Upokojenci bodo morali za novo odmero vložiti zahtevo. Prav tako lahko novo odmero zahtevajo prejemniki vdovske oziroma družinske pokojnine po umrlem upokojenem kmetu, ki bi bil upravičen do najnižje pokojnine v omenjeni višini.

Dvig minimalnega dohodka na podlagi indeksa rasti cen

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra lani, ki znaša 4,9 odstotka, pa se je za toliko zvišal tudi osnovni znesek minimalnega dohodka oz. višina denarne socialne pomoči, ki se uporablja od danes. To pomeni, da za marca vložene vloge oziroma za odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki so potekle marca, že velja. Osnovni znesek minimalnega dohodka je bil do zdaj nekaj nad 402 evra.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom ustrezno zviša tudi varstveni dodatek. Prav tako so višji zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči.