Od avtomobila v naselju Koračice ni ostalo veliko

Kot je poročala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je danes ob 16.32 v naselju Koračice, v občini Sveti Tomaž, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Koračice in PGD Pršetinci so požar pogasili, odklopili akumulator in zavarovali kraj dogodka do prihoda vlečne službe.

Policisti (še) niso poročali o vzroku za požar, prav tako o nastali materialni škodi, ki ne bo majhna, saj od vozila ni ostalo veliko.