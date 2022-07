Od avtomobila ni ostalo veliko

Danes, ob 14.03 uri je v naselju Ivanjski Vrh, v občini Gornja Radgona, prišlo do požara. Gorelo je namreč osebno vozilo. Požar so sicer pogasili gasilci PGD Spodnji Ivanjci, PGD Gornja Radgona in PGD Negova, a od vozila ni ostalo veliko.

Poleg gasilcev so na kraju bili tudi reševalci, ki jim k sreči ni bilo potrebno posredovati, in policisti, ki (še) niso poročali o vzroku za požar ter o nastali škodi.