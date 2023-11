Od 200 kvadratnih metrov velikega gospodarskega poslopja ni ostalo veliko (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da je danes ob 7.08 v naselju Zgornja Korena v občini Duplek zagorelo gospodarsko poslopje.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe. FOTO: Pgd Korena

Gasilci JZ Gasilska brigada Maribor, PGD Korena, PGD Dvorjane, PGD Selce in PGD Dogoše so požar na poslopju v velikosti 200 (20 x 10) kvadratnih metrov pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Korena.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, policisti pa (še) niso poročali o vzroku za požar in nastali materialni škodi.