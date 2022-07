Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, podžupan Janez Kukec in direktor občinske uprave Zvone Košmerl s sodelavkami so se pred dnevi s položitvijo cvetja pri spomeniku na Blanci poklonili spominu žrtvam največje nesreče na vodah v Sloveniji. Včeraj je namreč minilo 14 let, odkar je v tako imenovanem zadnjem spustu po Savi umrlo 13 ljudi. Prvi čoln, iz katerega je edina preživela Ana Janc (prva), za njo vesla župan Kristijan Janc. Foto: Nada Černič Cvetanovski Brodolom prvega čolna ni preprečil katastrofe. Prva leta po nesreči je bila na ta dan komemoracija na kraju nesreče pred obeliskom, ki...