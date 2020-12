Očividec poskušal pogasiti požar, staknil opekline po nogah

V petek tik pred polnočjo so v Češeniški ulici v naselju Dob, občina Domžale, poleg brunarice in rastlinjaka gorele PVC-podložne plošče miz iz rastlinjaka.



Požar je začel gasiti očividec in pri tem utrpel opekline po nogah.



Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, pregledali okolico in nudili pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so poškodovanca oskrbeli in ga nato prepeljali v bolnišnico.



Posredovali so tudi policisti.



Nastala je večja gmotna škoda na mizah rastlinjaka, poškodovan pa je tudi manjši del PVC-folije rastlinjaka, poroča uprava za zaščito in reševanje.