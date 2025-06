Očim, samostojni podjetnik, več let spolno zlorabljal pastorko. Toliko let bo za rešetkami

Pošastna dejanja, ki so se več let odvijala za štirimi stenami najemniškega stanovanja na Obali in drugod, so dobila epilog.

Hasan M., očim, samostojni podjetnik, ki je več let spolno zlorabljal pastorko, je bil na koprskem sodišču obsojen na enajst let zapora. Otrok je posilstva trpel štiri leta, dokler ni zbral poguma in o zlorabi zaupal spletnemu prijatelju.

Spomnimo

Tožilstvo je obtoženemu očitalo kaznivi dejanji spolnega napada na otroka in kršitev spolne nedotakljivosti. Zlorabe naj bi se dogajale več let; začele naj bi se, ko je bila pastorka stara 12 let, in trajale približno štiri leta.

Žrtev je med preiskavo povedala, da naj bi jo očim zlorabljal vsak teden in naj bi jo v štirih letih posilil najmanj stokrat. Koprski kriminalisti so ga aretirali po prijavi maja 2023, od tedaj je v priporu. Na predobravnavnem naroku februarja lani takrat 56-letni obtoženi krivde ni priznal.

