Očeta vzela bolezen, ogenj pa dom

Da nesreča ne počiva niti v sobotnem večeru, je na krut način spoznala družina Gošnjak Pavše, ki živi v vasi Vrhe, ki je nekaj kilometrov oddaljena od Raven na Koroškem. Po požaru so ostali brez strehe, notranjost je zelo uničena. FOTO: Pgd Slovenj GradecV velikem požaru so ostali brez strehe nad glavo v svoji stanovanjski hiši nedaleč od cerkve svete Neže, ki so jo sami obnovili. Kot nam je povedal vodja intervencije Matej Gradišnik, občinski poveljnik Mestne občine Slovenj Gradec, je na prizorišče po ozki cesti prihitelo kar 14 gasilskih vozil s 44 gasilci: »Dostop je bil kar otežen, ...