Anžetu Javorniku so sprva za dogajanje v njegovem stanovanju na Kersnikovi cesti 5 v Grosuplju 3. avgusta lani očitali poskus uboja očeta v neprištevnem stanju. Dokler je bilo sojenje še odprto za javnost, smo lahko od očeta Janeza slišali podrobnejši opis tistih kritičnih trenutkov. »Jaz sem sprožil ta dogodek, ko sem prišel v stanovanje,« je povedal med pričanjem. Sina je našel na balkonu. Želel je zapustiti stanovanje, a mu je sam to preprečil. 3. avgusta lani je napadel očeta. »Primazal sem mu klofuto,« je priznal in pri tem spomnil, kako mu ga je pred kakšnim letom ob podobnem dogodku l...