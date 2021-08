Ranis napovedal teroristični napad na CSD Zagorje ob Savi

Klavdija Bercieri je premerila 38-letnega Zagorjana Ranisa Smajlovića. »Še vedno niste pripravljeni povedati, kje sta otroka?« Magister tehnologije prometa je ljubljanski okrožni kazenski sodnici odgovoril: »Sta v varnem okolju, preskrbljena, zdrava, živahna. Želim le, da živita normalno in srečno. Dijana ni slaba, na trenutke je najboljša mama na svetu, ampak trenutno ni sposobna varno skrbeti zanju.« V skrbništvo zaupana materi Družina iz Zasavja je živela v Švici. Ko je zveza med Smajlovićem in materjo njunih otrok Dijano Hisenaj razpadla, so pristojni zaradi tega, ...