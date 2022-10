Oče, mama in sin končali v pridržanju

Črnomaljske policiste so minuli petek obvestili, da je na območju Kota v Semiču voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in se poškodoval. Ugotovili so, da je 33-letnik vozil po lokalni cesti po klancu navzdol in v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal s ceste in obstal. »Povzročitelj, ki se je lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,1 miligrama alkohola,« sporočajo s PU Novo mesto.

A ni ostalo pri tem, saj so se 33-letni kršitelj, njegova 38-letna partnerica in mladoletni sin med policijskim postopkom nedostojno vedli. »S kričanjem, žalitvami in grožnjami so ovirali postopek. Vsi so kazali očitne znake alkoholiziranosti. Zoper trojico so uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje,« sporočajo policisti. Okoliščine nesreče in kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preverjajo in bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, smo še izvedeli.

Vsem so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Kazensko ovadbo pa bodo podali tudi zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali

maščevanja uradni osebi. Zaradi nedostojnega vedenja, napada na policiste in poskusa preprečitve so osumljence v preteklosti že obravnavali.