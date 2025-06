Oče je Marka odpeljal na železniško postajo, ta je nato izginil neznano kam

Svojci so novomeške policiste obvestili, da od 23. maja pogrešajo 42 -letnega Marka Šlogarja iz Sevnice. Pogrešanega je 20. 5. 2025 oče odpeljal na železniško postajo Sevnica, od koder naj bi z vlakom nadaljeval pot. Kam je šel, se ne ve.

Ob odhodu je bil oblečen v trenirko bele barve, zgoraj pa je imel zelen pulover s kapuco. S seboj je imel tudi nahrbtnik z oblačili.

Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Prosijo vse, ki bi ga opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.