Oče in sin na domačem vrtu gojila konopljo

V začetku avgusta sta bili na območju Izole obravnavani kaznivi dejanji neupravičene proizvodnje prepovedanih drog (po čl. 186/1 KZ-1).



V eni od zadev so policisti ugotovili, da je 22-letni Izolan imel posebej prirejen prostor za gojenje konoplje. Odvzeli so mu prostost do 48 ur, na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Kopru pa je bila opravljena hišna preiskava stanovanjske hiše na območju Izole. Zaseženi so bili predmeti, ki se uporabljajo za umetno pridelavo konoplje, in 660 gramov konoplje.



Pri preiskavi drugega kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da 65-letni Izolan in njegov 36-letni sin na domačem naslovu na območju Izole pridelujeta konopljo (na dvorišču). Policisti so 65-letniku odvzeli prostost (do 48 ur) in na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo. Zasegli so 14 rastlin, velikih od 160 do 180 cm, in še približno 100 gramov že pridelane konoplje. Ravno tako je bila zasežena posoda za pridelavo konopljine smole.



Moški so bili zaslišani, kazenska ovadba proti njim pa bo podana na okrožno državno tožilstvo v Kopru.