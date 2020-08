Oče in hči zgrmela 40 metrov v globino, 10-letnica umrla

Policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o smrtni nesreči v okolici Litije. Na gozdni poti v Podšentjurju se je prevrnil delovni stroj.



Delovni stroj, na katerem je bila poleg 44-letnega voznika še njegova hči, je zgrmel okoli 40 metrov v globino, pri čemer sta oba padla iz njega. Zaradi hudih poškodb je deklica na kraju nesreče umrla, oče pa je bil lažje poškodovan, so sporočili.



Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.



po nekaterih domnevah naj bi na bagru popustile zavore.



Blaž Kokovica, poveljnik gasilcev iz Litije, je za Slovenske novice povedal, da sta bila v nesreči udeležena oče in 10-letna hči. Nesreča se je zgodila na gozdni poti na hribovitem območju. Gasilci so bili na terenu dolgo časa, opravili so tehnične posege, zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator.

Več o strašni tragediji boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.