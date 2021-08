Oče dvanajstih okradel ženico

»Večer je bil in legla sem že v posteljo, ko je nekdo potrkal na vhodna vrata. Odprla sem jih, pa me je samo odrinil in šel naravnost v spalnico do postelje. Stopila sem za njim, a je kljub temu iz predala nočne omarice vzel torbico in pobegnil,« se je prazničnega zimskega večera, bilo je tik pred lanskim novim letom, 27. decembra, spominjala 86-letna Karolina Pleško z Otočca. Gospa dobi vsega 217 evrov penzije, a jo okrade Rom, ki ga država izdatno podpira. FOTO: Tanja Jakše GazvodaOstala je brez 700 evrov, kar pomeni brez več kot treh pokojnin! Dobiva namreč 217 evrov penzije, r...