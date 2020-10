Oče (53) in sin (20) tragično umrla, zvečer se k svojcem nista vrnila

Več o tragičnem dogodku preberite v ponedeljkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

V vasi Čeplje v občini Lukovica se v noči na soboto zgodila tragedija, saj naj bi zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrli dve osebi , je poročala uprava za zaščito in reševanje.Po neuradnih podatkih portala Domžalec.si sta preminula oče (53) in sin (20), medtem ko sta kuhala sok. Okoli 5. ure so na kraj nesrečnega dogodka prihiteli gasilci in reševalci, a dvojici žal niso mogli več pomagati.Očeta in sina naj bi svojci nazadnje videli okrog 19. ure, ker pa se ponoči nista vrnila, so v zgodnjih jutranjih urah posumili, da je nekaj narobe. V prostoru, kjer sta kuhala sok, so ju našli negibna na tleh.Policijska uprava Ljubljana poroča, da je bilo po prvih zbranih obvestilih ugotovljeno, da sta moška, stara 53 in 20 let, pri domačih opravilih v zaprtem prostoru uporabljala plinski gorilnik. V jutranjih urah so ju oba našli brez znakov življenja in takoj obvestili nujno medicinsko pomoč. Po do zdaj znanih podatkih je smrt najverjetneje posledica zastrupitve z ogljikovim monoksidom.