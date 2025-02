Slavko Hudorovac - Tit iz Bereče vasi pri Suhorju je stari znanec policije, sodišč in zaporov. Za zapahi se je znašel tudi septembra leta 2017, ko se je namerno zaletel v vozilo policistov in policistoma tudi grozil s smrtjo, a je bil kasneje pravnomočno oproščen. Torej je bil v priporu nezakonito, zato mu je pripadla odškodnina. Sam je sicer računal na precej višjo, od države je terjal 12 tisočakov, a mu je sodišče prisodilo 4620 evrov. Slavko Hudorovac ima res gosto popisan kazenski list, leta 2018, ko smo že pisali o njem, so bili denimo njegovi grehi popisani na kar 16 straneh. Leta 2017,...