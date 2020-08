Obupani in prestrašeni: volk dvakrat v tednu dni v bližini

»Če se bo to ponavljalo še nekaj dni, bomo morali prignati ovce nazaj domov, sicer jih bo do jeseni zmanjkalo,« je pred domačijo v Drežniških Ravnah sredi minulega tedna ugotavljal Andrej Skubin. Preostali lastniki ovac, ki se pasejo na Krasjem vrhu tik nad gručastim naseljem, so mu lahko le brez besed prikimali, kajti v noči na nedeljo je volk na omenjeni gori poklal 18 ovc, v noči na sredo pa je krvavemu plenu dodal še šest kadavrov.Lani niso napadaliDa je na 1772 nadmorskih metrov visokem Krasjem vrhu letos volk, so že potrdili na tolminski enoti zavoda za gozdove. Medtem ko lani na Drežniškem ni napadal drobnice, so ...